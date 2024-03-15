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  4. Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor

Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor

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Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu'nun 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Netflix, dizinin son sezonu için tarih verdi.

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