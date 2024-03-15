Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor 15 Mart 2024 Cuma Saat: 14:35 Güncelleme: 15 Mart 2024 Cuma 14:35 Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu'nun 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Netflix, dizinin son sezonu için tarih verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f43299397405196509b8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar 100 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu İstanbul'da film gibi rehine operasyonu İzmir'de korkutan yangın! Art arda patlama oldu İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş...