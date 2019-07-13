  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Temmuz 2019 22:40

Kuşadası Gençlik Festivali 4 günde 200 bin genci ağırladı

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivale 4 gün içerisinde 200 bini aşkın genç katıldı. Milyon Yapım organizasyonuyla “Deniz, Kum, Güneş ve Bol Müzik” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali Davutlar Sevgi Plajı’nda büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şu ana kadar...

Video Galeri
Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı
Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı
Video Galeri
Şoförler sopalarla birbirine girdi
Şoförler sopalarla birbirine girdi
Video Galeri
Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti
Video Galeri
Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu
Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu
Video Galeri
Minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
Ankara’dan kaçan güvercini Boyabat’ta belediye başkanı buldu
Ankara’dan kaçan güvercini Boyabat’ta belediye başkanı buldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM