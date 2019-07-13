Kuşadası Gençlik Festivali 4 günde 200 bin genci ağırladı
13 Temmuz 2019 22:40
Kuşadası Gençlik Festivali 4 günde 200 bin genci ağırladı
Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivale 4 gün içerisinde 200 bini aşkın genç katıldı. Milyon Yapım organizasyonuyla “Deniz, Kum, Güneş ve Bol Müzik” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali Davutlar Sevgi Plajı’nda büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şu ana kadar...