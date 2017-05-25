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  3. 25 Mayıs 2017 10:50

Kuşadasında bir otomobile yat çarptı

Kuşadası’nda Japon bir turistin kullandığı kiralık otomobil ile bir motorlu bir yat bulvarda seyir halindeyken çarpıştı.

Video Galeri
O 'magandalar' serbest
O 'magandalar' serbest
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Dalgınlığının kurbanı oluyordu
Dalgınlığının kurbanı oluyordu
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Sera Gölü çöplerle boğuşuyor
Sera Gölü çöplerle boğuşuyor
Video Galeri
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yaşında
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yaşında
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Washingtonda kamyon dehşeti
Washingtonda kamyon dehşeti
Video Galeri
Defalarca takla attı
Defalarca takla attı