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  3. 02 Temmuz 2017 22:45

Kuşadasında lüks yatta yangın

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Setur Marina’da demirli lüks bir yatta yangın çıktı.

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Öleceğini rüyasında görmüş
Öleceğini rüyasında görmüş
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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
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Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
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Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
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Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı
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Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü