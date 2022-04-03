Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 18:05 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan'ın turistik adası Sisam'a 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri yeniden başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249b7b1a76de327d73aa423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı