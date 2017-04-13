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  3. 13 Nisan 2017 12:15

Kuşu halkı bu kez sandığa gidecek

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'nin köy olması nedeniyle 3 yıldır sandığa gitmeyen sakinleri, 3 yıl aradan sonra 16 Nisan’da yapılacak referandumda oy kullanacak.

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