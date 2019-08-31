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  3. 31 Ağustos 2019 13:45

Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı

Sinop’ta bir kedinin kuşu yakalamak isterken çeşmenin içine düşerek ıslandığı anlara kameraya yansıdı. Sinop’ta Pervane Medresesi içerisinde bulunan çeşmenin yanında güvercini avlamak isteyen bir kedi dikkati dağıldığı için çeşmenin içine düşerek ıslandı. Bu anlar medresede esnaflık yapan Orçun Yılmaz’ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esnaf Orçun Yılmaz, “Sinop Pervane Medresesi’nde...

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