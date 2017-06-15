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  3. 15 Haziran 2017 09:15

Kütahyada iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

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Eyüpte şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Eyüpte şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Fatihte kuyumcu soygunu
Fatihte kuyumcu soygunu
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Bahçelievler Basın Express yolunda kaza :4 yaralı
Bahçelievler Basın Express yolunda kaza :4 yaralı
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Alkollü sürücü polise çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Alkollü sürücü polise çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Video Galeri
Polis, köprüden atlayıp intihar etmeye çalışan genci ikna etti
Polis, köprüden atlayıp intihar etmeye çalışan genci ikna etti
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Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı