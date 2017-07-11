  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Temmuz 2017 21:15

Kütahyada kadın cinayeti

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü.

Video Galeri
Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Video Galeri
Dağ: , o gece milli olduğunu gösterdi
Dağ: , o gece milli olduğunu gösterdi
Video Galeri
Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
Video Galeri
Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
Video Galeri
Türk Telekomu işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri
Türk Telekomu işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri