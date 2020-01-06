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  3. 06 Ocak 2020 11:55

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

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