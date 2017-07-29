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  3. 29 Temmuz 2017 10:15

Kütahyada zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da 2 tır, 1 tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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