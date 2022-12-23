Anasayfa Video Galeriler Gündem Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 13:30 Güncelleme: 23 Aralık 2022 Cuma 13:30 Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yeni bir keşfe imza atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58349f0310c451c3641a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi