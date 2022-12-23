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Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif!

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yeni bir keşfe imza atıldı.

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