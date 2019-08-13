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  3. 13 Ağustos 2019 11:15

Kütahya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Kütahya’da sabah saatlerinden itibaren 3 helikopterle yangını söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre...

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