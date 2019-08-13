Kütahya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
13 Ağustos 2019 11:15
Kütahya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Kütahya’da sabah saatlerinden itibaren 3 helikopterle yangını söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre...