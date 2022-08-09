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  4. Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi

Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi

Kütahya'da 4 çocuk babası, emekli Yusuf Okçu boş araziye su getirip 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi. Okçu, "Eşimi kaybettikten sonra bu ağaçlar bana yeniden hayat verdi.

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