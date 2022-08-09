Anasayfa Video Galeriler Gündem Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 17:00 Kütahya'da 4 çocuk babası, emekli Yusuf Okçu boş araziye su getirip 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi. Okçu, "Eşimi kaybettikten sonra bu ağaçlar bana yeniden hayat verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f2687b170bda39dd1180c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek... Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!'' Anıtkabir'de ''Allah’a emanet olun'' diyerek Türkiye'ye veda etti Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü!