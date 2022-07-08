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  4. Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı.

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