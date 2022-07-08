Anasayfa Video Galeriler Gündem Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu 08 Temmuz 2022 Cuma Saat: 12:15 Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c7f5bb609403123748fd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi İktidarın ''hurda'' ilan ettiği THK'nın yangın söndürme uçakları bakın nerede görüntülendi Fatma Girik'in vasiyetiyle ilgili yeni açıklama İstanbul'da dehşet! Silahlarla basıp kabusu yaşattılar Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında! 43 ilin geçiş güzergahında trafik durdu Canlı yayına damgasını vuran tartışma