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Kutsal topraklarda tartışma yaratan "elektrikli araçlı ibadet" dönemi

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İslam Dünyası’nın kutsal toprakları Mescid'i Haram bölgesinden gelen "elektrikli araçla ibadet" görüntüleri gündem oldu.

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