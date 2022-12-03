Anasayfa Video Galeriler Gündem Kutsal topraklarda tartışma yaratan "elektrikli araçlı ibadet" dönemi Kutsal topraklarda tartışma yaratan "elektrikli araçlı ibadet" dönemi 03 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 11:15 Güncelleme: 03 Aralık 2022 Cumartesi 11:15 İslam Dünyası’nın kutsal toprakları Mescid'i Haram bölgesinden gelen "elektrikli araçla ibadet" görüntüleri gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638b059c65400e1fc8197c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması Rusya'dan yeni füze denemesi Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Galata Köprüsü'nde otobüs kazası: Yaralılar var DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada