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  3. 29 Nisan 2017 16:50

Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı

Umre için gittikleri kutsal topraklarda Salı günü kavga ettikleri sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve görüntülerle ortaya çıkan Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri temsilcileri birbirini suçladı.

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Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
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Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Video Galeri
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Video Galeri
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Video Galeri
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
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İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını