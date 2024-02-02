Anasayfa Video Galeriler Gündem Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 11:40 Erzurum’da etkisini artırarak gösteren soğuk ve puslu hava tarihi çeşmeleri dondurdu, şadırvanlar buz kesti, sabah saatlerinde araçlar çalışmadı, çatılarda metreleri bulan sarkıtlar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcaa923c413eefaf08ccd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu Kırmızı listedeki vaşak bir ilimizde daha görüntülendi Özel hastanede skandal! Başka hastaneye gitmek isteyen hastanın oksijeni kesildi Kırıkkale'de tren raydan çıktı İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında! Rehine krizinde doğum günü kutlaması