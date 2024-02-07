  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada

Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada

Yoğun kar yağışı Ardahanlılara büyük zorluklar yaşatırken kardan yararlananlarda oldu. Kent merkezinde kayak keyfi kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin
Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin
Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı
Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı
Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı
Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı
Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi
Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi
Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı
Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı
Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı
Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı
Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu
Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu
Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi!
Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi!
İki ilde paralel operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İki ilde paralel operasyon! Çok sayıda gözaltı var