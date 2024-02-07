Anasayfa Video Galeriler Gündem Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 11:15 Yoğun kar yağışı Ardahanlılara büyük zorluklar yaşatırken kardan yararlananlarda oldu. Kent merkezinde kayak keyfi kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c33c2b6a87f765f40110e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! İki ilde paralel operasyon! Çok sayıda gözaltı var