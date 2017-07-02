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  3. 02 Temmuz 2017 23:15

Kuveytte sıcaklık 60 dereceye yükseldi

Kuveyt'te sıcaklığın 60 dereceye ulaşması nedeniyle inşaat halindeki binalarda yangın çıktı.

Video Galeri
Kuşadasında lüks yatta yangın
Kuşadasında lüks yatta yangın
Video Galeri
Öleceğini rüyasında görmüş
Öleceğini rüyasında görmüş
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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
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Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
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Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
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Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı