Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, caminin çatısı uçtu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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