Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:10 Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, caminin çatısı uçtu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626681b477119332ea7d1193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada ''Kız meselesi'' kavgasında sokak savaş alanına döndü İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...'' Gençler atalarının izinde Conkbayırı'nda