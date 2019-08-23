Kuvvetli yağışın bilançosu: 23 konut, 40 iş yeri selden etkilendi
23 Ağustos 2019 16:10
Kuvvetli yağışın bilançosu: 23 konut, 40 iş yeri selden etkilendi
Zonguldak’ta önceki gün yaşanan kuvvetli yağışta hasar tespit çalışmaları sürüyor. İl genelinde 23 konut, 40 iş yeri selden etkilenirken 7 konut da heyelandan etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve Zonguldak için turuncu alarm vermesinin ardından kent genelinde kuvvetli yağış yaşandı. Sürücüler araçlarıyla adeta göle dönen yollarda mahsur...