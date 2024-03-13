Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 08:55 Güncelleme: 13 Mart 2024 Çarşamba 08:55 Ramazan ayında fırınların önünde oluşan pide kuyruğu bu sefer, uygun fiyatlı satış yapan kasapların önünde oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f13fdbf05114f3960313d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı Tarihi an! MİDLAS ilk kez füze ateşledi 600 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 60 kişi yakalandı Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti