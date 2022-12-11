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  4. Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı

Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu.

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