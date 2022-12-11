Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 20:15 Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar 20:15 Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63961027704d6c2ba540fea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı