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  3. 07 Ağustos 2020 13:15

Kuyumcu karı-koca soyguncuyu böyle alt etti!

Konya'da soygun için kuyumcuya giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi ve eşi tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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