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  3. 09 Aralık 2018 16:44

Kuyumcu, soyguncuyu böyle etkisiz hale getirdi

Beykoz'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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