Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun!

Bursa'da kar maskeli ve silahlı iki şüpheli, hedef aldıkları kuyumcudan yaklaşık 3.5 milyon değerinde altın çalarak kaçtı.

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