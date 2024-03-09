Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 15:35 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 15:35 Bursa'da kar maskeli ve silahlı iki şüpheli, hedef aldıkları kuyumcudan yaklaşık 3.5 milyon değerinde altın çalarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec57a1b014b0845f0691a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit