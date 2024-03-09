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  4. Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun!

Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun!

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Bursa'da kar maskeli ve silahlı iki şüpheli, hedef aldıkları kuyumcudan yaklaşık 3.5 milyon değerinde altın çalarak kaçtı.

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