Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyumcuda dehşet anları kamerada Kuyumcuda dehşet anları kamerada 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 15:25 Güncelleme: 16 Şubat 2024 Cuma 15:25 İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cf5444b06ca976020a1813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bayraktar, maden faciasında ''çatlak'' iddiasını doğruladı Taksici esnafından Mansur Yavaş’a tam destek: Her zaman yanındayız İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site İYİ Parti'de toplu İmamoğlu istifası: ''Tam yol ileri'' Batan geminin kaptanının oğlundan ''ihmal'' iddiası İstanbul'da genç sevgililerin tartışması ölümle bitti Çarşıda esnaf şov: ''Taze taze'' deyip, çiğ çiğ yedi