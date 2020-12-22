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  3. 22 Aralık 2020 12:45

Kuyumcuda dehşet anları! Soygun anı kamerada

Diyarbakır’da kuyumcuya giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Olay sırasında içerde bulunan iş yeri sahibinin annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.

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Kuyumcuda kanlı soygun!
Kuyumcuda kanlı soygun!
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