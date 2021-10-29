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Kuyumcuda soyguncu dehşeti!

Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

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