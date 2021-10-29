Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Kuyumcuda soyguncu dehşeti! 29 Ekim 2021 Cuma Saat: 12:26 Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617bbe2b1e534e5dce08fc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mmüteahhitlerin ''pes'' dedirten tapu oyunu Atatürk'ün de katıldığı 29 Ekim kutlamalarına ait görüntüler ortaya çıktı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız Kocaeli'de tren kazası! Tüm Türkiye'nin yanıtını merak ettiği soru Melih Gökçek'i çılgına çevirdi Radar düzeneği polisi bile şaşkına çevirdi İstanbul'da fabrikada korkutan yangın MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya isyan etti Korkunç kaza: 1 ölü, 24 yaralı