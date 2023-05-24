Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyumcular Odası Başkanı altın yatırımcısını uyardı Kuyumcular Odası Başkanı altın yatırımcısını uyardı 24 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:35 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde yatırımcılara dikkat çeken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel uyarılarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646d9406acc21c35531dbc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma'' Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü'' İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ? Ünlü fenomen 14 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı Kılıçdaroğlu'ndan Dolar kuru tahmini: ''Eğer bunlar gelirse...'' Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve...