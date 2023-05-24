  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kuyumcular Odası Başkanı altın yatırımcısını uyardı

Kuyumcular Odası Başkanı altın yatırımcısını uyardı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde yatırımcılara dikkat çeken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel uyarılarda bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma''
Erdoğan'dan montajlı video açıklaması: ''Kıvrak zekanın ürünü''
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ?
Ünlü fenomen 14 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan Dolar kuru tahmini: ''Eğer bunlar gelirse...''
Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve...