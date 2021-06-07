Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 18:00 Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be3491dbaba53cb83decf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler