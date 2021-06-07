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  4. Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı

Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı

Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

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