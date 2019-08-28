Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2’si ağır 4 yaralı
28 Ağustos 2019 09:45
Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2’si ağır 4 yaralı
İstanbul’da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada...