Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne para cezası kesti.

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