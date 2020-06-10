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  3. 10 Haziran 2020 13:10

Kuzey Irak'a ''ani'' operasyon: 8 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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