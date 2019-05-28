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KUZEY IRAK'A ASKERİ HAREKAT ! KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA...
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  3. 28 Mayıs 2019 10:25

Kuzey Irak'a askeri harekat ! Komandolar Kuzey Irak'ta...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir harekat başlatıldığını açıkladı. Operasyona ATAK helikopterleri de havadan destek sağlıyor.

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