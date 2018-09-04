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  3. 04 Eylül 2018 10:10

Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.TSK’dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir"...

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