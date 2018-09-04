Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
04 Eylül 2018 10:10
Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.TSK’dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir"...