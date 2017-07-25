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  3. 25 Temmuz 2017 23:15

Kuzey Iraka hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Karaköyde şüpheli çanta paniği!
Karaköyde şüpheli çanta paniği!
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İstanbulda şüpheli çanta alarmı!
İstanbulda şüpheli çanta alarmı!
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Emekliliğine 3 gün kala hayatını kaybetti
Emekliliğine 3 gün kala hayatını kaybetti
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Feci kaza: 2 sürücü de camdan fırladı
Feci kaza: 2 sürücü de camdan fırladı
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Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
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Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
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