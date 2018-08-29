Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 9 terörist öldürüldü
29 Ağustos 2018 22:10
Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 9 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör...