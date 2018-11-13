Kuzey Irak’ta 19 terörist daha etkisiz hale getirildi
13 Kasım 2018 19:30
Kuzey Irak’ta 19 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist...