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  3. 13 Kasım 2018 19:30

Kuzey Irak’ta 19 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist...

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