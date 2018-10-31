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  3. 31 Ekim 2018 19:35

Kuzey Irak’ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. (İHA)

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