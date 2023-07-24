Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 17:00 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00 Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64be83f8a2221b11183e7a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Fatih'te korkutan patlama! İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar! Muğla'da bir orman yangını daha Memurun toplu sözleşmedeki zam isteği açıklandı Kahreden haber geldi: Asrın felaketini çabuk unuttuk! Köye inen kurt sürüsü kamerada Kuyumcudan 700 milyon TL altın vurgunu İstanbul'da yabancı uyruklu zanlıya taciz dayağı Twitter ismini ve logosunu değiştirdi