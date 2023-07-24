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  4. Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit oldu.

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