Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:30 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne ilçesinde oluşan hortum büyük panik yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fb99d88ef374e55420983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı