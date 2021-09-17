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Kuzey Kore, füze denemesinin görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore, önceki gün yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde füzenin trenden fırlatıldığı görüldü.

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