  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Nisan 2017 08:50

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kore Yarımadası'na doğru ilerlemekte olan USS Carl Vinson uçak gemisini tek darbede batırmakla tehdit etti.

Video Galeri
Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu
Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu
Video Galeri
Sakaryada trafik kazası: 9 yaralı
Sakaryada trafik kazası: 9 yaralı
Video Galeri
E-5 Karayolunda lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
E-5 Karayolunda lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
Video Galeri
Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar
Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar
Video Galeri
23 Nisan resepsiyonunda <font color=red><b>FLAŞ</b></font> açıklamalar
23 Nisan resepsiyonunda FLAŞ açıklamalar
Video Galeri
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar