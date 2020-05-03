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  3. 03 Mayıs 2020 13:05

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık'ta hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu’nun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

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