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  3. 23 Kasım 2019 16:50

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

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