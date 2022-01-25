Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi 25 Ocak 2022 Salı Saat: 10:31 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61efa755512bf75f6e3bd3d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü Şafak Sezer karda mahsur kaldı: ''Allah rızası için sesimizi duyun'' İstanbul'da ilginç görüntü! Herkes yolda kaldı, bir tek o kalmadı! Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti! Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada! İran'ın Türkiye'ye doğal gazı kesmesinin asıl nedeni bu mu ?