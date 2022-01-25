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Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendi.

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