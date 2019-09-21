  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Eylül 2019 10:25

Kuzey Marmara Otoyolu korku dolu anlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. Hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü son anda çıkarak ölümden döndü.

Video Galeri
İstanbul’da otelde çıkan yangın büyük panik yarattı
İstanbul’da otelde çıkan yangın büyük panik yarattı
Video Galeri
Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı- 1 yaralı - İstanbul haberleri
Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı- 1 yaralı - İstanbul haberleri
Video Galeri
CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısı
CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısı
Video Galeri
Nâzım'ın ilk kez ortaya çıkan görüntüleri
Nâzım'ın ilk kez ortaya çıkan görüntüleri
Video Galeri
En mutlu gününde öldürüldü!
En mutlu gününde öldürüldü!
Video Galeri
En mutlu gününde öldürüldü!
En mutlu gününde öldürüldü!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM