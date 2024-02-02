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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var

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Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

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