Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 07:30 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 07:30 Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bc6feb8da23d7efe046b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rehine krizinde doğum günü kutlaması Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor